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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 октября

    7 Октября 2022, 20:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 октября.

    АСТАНА

    В 9:00 по проспекту Жумабаева с пересечением улицы Аманжола Болекпаева Казахстанская партия зеленых «Байтақ» совместно с акиматом Алматинского района проводит ежегодную плановую посадку деревьев в рамках осеннего экологического месячника.

    В 9:00 - сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.

    В 10:00 в Международном выставочном центре «ЕХРО» пройдет республиканский конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Сельское хозяйство
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