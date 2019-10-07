Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 октября.

В 8.30 в Astana Hub состоится запуск совместного проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и технопарка Astana Hub - открытие лаборатории социальных инноваций Social Innovation.

В 10.00 руководство Библиотеки Елбасы и коллектив Службы экскурсионной деятельности проведут встречу с представителями «Астана Конвеншн Бюро» – основной организации по планированию, развитию и продвижению туристической отрасли столицы; экскурсоводами и гидами-переводчиками туристических компаний, занимающихся въездным туризмом; организаторами внеклассной работы школ и колледжей города.

В 15.15 в здании Дома Правительства под председательством Куаныша Султанова состоится расширенное заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности по обеспечению жителей столицы качественной питьевой водой и соблюдению прав потребителей.

В 16.00 в КазНУИ «Шабыт» состоится торжественное мероприятие Федерации профсоюзов, посвященное празднованию Дня профсоюзов, с участием представителей трудовых коллективов различных отраслей, в том числе первичных профсоюзных организаций.

В 16.30 во Дворце Единоборств «Жекпе-Жек» состоится пресс-конференция, посвященная проведению IV Чемпионата Мира по киокушинкай каратэ среди мужчин и женщин по весовым категориям. Организаторы чемпионата - Международная ассоциация «Kyokushin World Union», Ассоциация боевых искусств Казахстана.

АЛМАТЫ

В 08.30 состоится официальное открытие Вознесенского Собора.

В 11.00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-завтрак на тему: «Краудфандинг в Казахстане: благотворительность или перспективный сегмент финансового рынка?»

В 19.00 во дворце студентов им.Жолдасбекова состоится сольный авторский концерт-мюзикл заслуженной артистки РК Айжан Нурмагамбетовой.