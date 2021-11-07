Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане8 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Мажилисе предусматривается Правительственный час.

В 12:00 в Центре развития «Nazarbaev Ortalyǵy» состоится церемония награждения победителей международного онлайн-турнира по интеллектуально-познавательной игре «Кто умнее?».

В 16:00 планируется официальная презентация мобильного приложения Ozim Platform на площадке Astana Hub. Разработчики приложения - выпускники Высшей школы образования Назарбаев Университета, продемонстрируют возможности приложения и расскажут, что привело к идее его создания.

В 16:00 в зале заседаний маслихата города Нур-Султана пройдет заседание постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.