Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в здании Евразийского Национального университета им. Л.Гумилева состоится тренинг на тему «Общественная дипломатия в РК и за рубежом».

В 11:00 в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан проведет министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

В 11:00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан состоится пресс-конференция, посвященная Всемирной кампании борьбы со СПИД под девизом «Решающая роль сообществ».

В 15:00 в Казмедиаорталыгы круглый стол на тему «Глобальные медиа-тренды – качественная журналистика».

В 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан запланирована пресс-конференция, посвященная запуску информационной кампании #ItsAllAboutAbility, направленной на защиту прав детей.

В 15:00 в здании «Транспорт тауэрс» брифинг по вопросам технического осмотра автотранспорта в медиа-центре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

В 15:00 Академия правосудия при Верховном суде Республики Казахстан проводит торжественную церемонию посвящения в ряды магистрантов.

В 16:00 в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева в рамках реализации Года молодежи ГУ «Управление по делам общественного развития города Нур-Султан» и Коммунальное государственное учреждение «Астана жастары» акимата города Нур-Султан реализует проект «Otbasy baqyt mekeni».

В 17:00 в здании музея Библиотеки Елбасы состоится открытие тематической фондовой выставки «Гармония формы и рисунка».

АЛМАТЫ

В 11:00 в Atakent Park Hotel состоится Первый антикоррупционный форум «Адалдык аланы: новый формат взаимодействия общества и государства по противодействию коррупции».

В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «Реализация комплекса социальных проектов по оказанию семейных консультаций, направленных на укрепление института семьи и продвижения семейных ценностей».

В 15:00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоится праздничное мероприятие «Ұшқыннан басталған Egemen Qasaqstan», посвященное 100 - летию газеты «Егемен Қазақстан».

В 15:00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан в зале им. Н. Даулетовой состоится презентация книжной серии «Современная казахстанская культура в глобальном мире», изданной в рамках программы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» Национальной библиотекой Республики Казахстан.

В 16:00 в университете «Туран» состоится расширенное заседание комиссии Общественного совета Алматы: заслушивание отчета Управления культуры г.Алматы по итогам деятельности за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

В 19:00 в концертном зале «QURMANGAZY ORKESTRI» состоится концерт «Еркін елім» заслужанного деятеля Казахстана, обладателя ордена «Парасат», профессора, дирижера Айткали Жайымова в рамках 85-летия оркестра Курмангазы.

В 19:00 в Большом зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоится очередной концерт из цикла Годовой абонемент Государственного академического симфонического оркестра РК. Дирижер: Лиор Шамбадал (Израиль) с участием Государственной хоровой капеллы им. Б.Байкадамова. Художественный руководитель и главный дирижер: заслуженный деятель РК Беймбет Демеуов.