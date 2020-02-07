Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр» столичный филиал партии Nur Otan проводит первую зимнюю спартакиаду среди первичных организаций города Нур- Султана. Партийцы будут состязаться по четырем видам спорта: бег на коньках, лыжные гонки, хоккей в валенках и перетягивание каната.

День приема граждан состоится в 10:00 в департаменте по ЧС города Нур-Султана.

Прием будет осуществляться начальником ДЧС города Нур-Султан Бауыржаном Сыздыковым.

В 15:00 в ТРЦ «Хан-шатыр» стартует масштабная экологическая акция «Бросай в желтый». В нем примут участие более 20 среднеобразовательных учреждений столицы, студенты высших учебных заведений города, экологические организации Казахстана, общественность и другие инициативные группы.

Пресс-конференция, посвящённая созданию Центрально-Азиатской конфедерации ММА - Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана, начнется в 17:00 в гостинице Hilton Astana.