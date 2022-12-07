Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 декабря.

АСТАНА

В 9.00 в отеле «Rixos President Astana» Международная научно-практическая конференция: «Научно-практические аспекты диагностики и лечения онкологических заболеваний».

В 9.30 в бизнес-центре «Avenue» встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана бизнес-омбудсмена Рустама Журсунова с бизнес-сообществом города.

В 10.00 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 11.00 в пресс-зале фондовой биржи AIX состоится торжественная церемония открытия торгов акциями АО НК «КазМунайГаз» на вторичном рынке ценных бумаг с участием Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова. Адрес: пр. Мәнгілік Ел, 55/19, блок С3.2

В 11.00 в банкетном зале The Ritz Carlton Ballroom Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана совместно с китайской компанией China Power International Holding Limited проведет конференцию по развитию возобновляемых источников энергетики Казахстана.

В 11.00 в управлении полиции района «Есиль» ДП города Астаны состоится брифинг организованный управлением полиции района «Есиль» ДП столицы.

Тема брифинга: «Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений на территории района «Есиль».

В 12.00 в «КазМедиа центре» состоится пресс-конференция, посвященная созданию новой Молодежной Общественной Организации «Дала қырандары».

В 15.00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О реализации Карты коррупционных рисков».

Спикер: руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/user/ortcomkz.

В 15.00 в Музее Первого Президента РК состоится торжественная церемония награждения победителей Республиканского литературного конкурса «Алтын тобылғы».

В 15.00 «Oqu-ağartu LIVE». Гость прямого эфира - руководитель управления департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Алтай Рахимберлин. Спикер расскажет о предоставлении академической свободы колледжам и ответит на актуальные вопросы казахстанцев.

В 18.30 в отеле «Hilton Astana» состоится XIII Зимний благотворительный бал.

АЛМАТЫ

В 10.00 в зале имени Н. Даулетовой состоится международная научно-теоретическая конференция «Феномен национальной ономастики: история страны, судьба земли», посвященная 95-летию главного научного сотрудника Института языкознания им. А. Байтурсынулы, основателя казахской ономастики, выдающегося ученого, доктора филологических наук, профессора Телгожа Сейдинулы Жанузак.

В 16.00 в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится церемония награждения победителей республиканской Национальной литературной премии «Айбоз».



