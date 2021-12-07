Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11:00 в музее библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоится открытие выставки «Исторический выбор. Эра Независимости».

В 11:00 в БЦ «Нурсаулет»состоится научно-практическая конференция «Тәуелсіздік. Елорда. Байқоңыр», приуроченная к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В 11:00 во Дворце школьников им. аль-Фараби состоится мероприятие в формате TEDx Talks. на тему «Фокус Прав Человека: женщины и дети».

В 11:00 в Национальном музее РК состоится презентация интеллектуального игрового проекта «Qazaq Eli», в рамках стратегической программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В 12:00 в отеле The Ritz-Carlton Astana пройдет пресс-конференции по итогам ежегодного заседания Совета Попечителей Фонда Булата Утемуратова.

В 12:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О развитии города Алматы в рамках Послания Главы государства». Спикер: аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

В 14:30 в здании МФЦА состоится подписание соглашения между арабской инвестиционной компанией «Al Meer Investment and Trading» и Международным Финансовым Центром Астана (МФЦА).

В 15:00 Евразийский национальный университет совместно с Конституционным Советом Республики Казахстан проведет круглый стол на тему «Роль Конституции Республики Казахстан в обеспечении прав и свобод человека и гражданина».

В 16:00 состоятся публичные слушания маслихата города Нур-Султана на тему: «О мерах по эффективному использованию бюджетных средств, выделенных на благоустройство, строительство объектов электроснабжения, а также инженерных сетей (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения), озеленение и санитарную очистку».