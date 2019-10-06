Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября.

НУР-СУЛТАН

В 09.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке – вопросы совершенствования механизмов оказания адресной социальной помощи, развития гражданской авиации.

В 10.00 правительственный час в Мажилисе: о реализации госпрограммы жилищного строительства «Нұрлы жер».

В 16.30 в здании Федерации профсоюзов Республики Казахстан состоится презентация цифрового сервиса «Smart Kasipodaq Yntymaq».