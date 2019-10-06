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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября
6 Октября 2019 18:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября.
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НУР-СУЛТАН
В 09.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке – вопросы совершенствования механизмов оказания адресной социальной помощи, развития гражданской авиации.
В 10.00 правительственный час в Мажилисе: о реализации госпрограммы жилищного строительства «Нұрлы жер».
В 16.30 в здании Федерации профсоюзов Республики Казахстан состоится презентация цифрового сервиса «Smart Kasipodaq Yntymaq».
Ключевые слова: Нур-Султан,
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