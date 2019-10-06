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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября

6 Октября 2019 18:45
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября.

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НУР-СУЛТАН

В 09.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке – вопросы совершенствования механизмов оказания адресной социальной помощи, развития гражданской авиации.

В 10.00 правительственный час в Мажилисе: о реализации госпрограммы жилищного строительства «Нұрлы жер».

В 16.30 в здании Федерации профсоюзов Республики Казахстан состоится презентация цифрового сервиса «Smart Kasipodaq Yntymaq».

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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Алмас Жумабаев

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