Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 в Национальной академической библиотеке РК совместно с библиотеками Казахстана пройдет круглый стол «Новый облик современной библиотеки - новый формат формирования культуры чтения», организованный Министерством культуры и спорта РК.