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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 ноября
6 Ноября 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 ноября.
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НУР-СУЛТАН
В 11:00 в Национальной академической библиотеке РК совместно с библиотеками Казахстана пройдет круглый стол «Новый облик современной библиотеки - новый формат формирования культуры чтения», организованный Министерством культуры и спорта РК.
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