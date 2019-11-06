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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 ноября

6 Ноября 2019 20:07
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 ноября.

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НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится заседание Сената

В 10:00 в отеле «Пекин Палас» состоится семинар на тему «Обеспечение безопасных условий труда», где будут рассмотрены вопросы соблюдения безопасности охраны труда.

В 10:30 в ВК «Корме» 18-я Специализированная выставка индустрии красоты «SuluExpo 2019», а также 33-я Международная ювелирная выставка «Ару 2019».

В 11:00 в Мажилисе в рамках Комитета Палаты по вопросам экологии и природопользованию предусматривается презентация правительственных поправок по вопросам промышленной безопасности.

В 11:00 в Антикоррупционной службе брифинг.

В 14:00 в Казахском агротехническом университете имени С. Сейфуллина в рамках Года молодежи состоится ежегодная конференция профессиональных бухгалтеров «Профессия бухгалтера в современном мире: вызовы и тренды».

В 15:00 во Дворце независимости фотовыставка «BILIM».

В 15:00 в здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоится встреча с журналистом, публицистом, писателем-драматургом, членом Союза писателей Казахстана, лауреатом премии Союза журналистов Казахстана и Международной премии имени Жамбыла, депутатом Сената Парламента Казахстана V и VI созывов, общественным деятелем Жабалом Ергалиевым.

В 16:00 во Дворце школьников духовно-патриотическое мероприятие «Намыс пен Рух», посвященное 95-летию Народного Героя Рахимжана Кошкарбаева.

В 17:00 в Назарбаев Университете состоится литературно-театральный вечер «АҚЫН ЖӘНЕ ОНЫҢ МУЗАСЫ» (Поэт и его муза), посвященный 125-летию великого поэта казахского народа, писателя, драматурга, общественного деятеля Ильяса Джансугурова.

АЛМАТЫ

В 09:00 в отеле «Best Western Atakent Park Hotel» состоится IV Центрально-Азиатский агротехнический саммит. В рамках проекта Dutch Fruit Solutions Kazakhstan будет создан демонстрационный участок с высокотехнологичным фруктовым садом, организован местный питомник, проведены мероприятия по обучению инструкторов и инициированы процедуры по включению Казахстана в члены Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV).

В 10:00 в ТЮЗе им. Г. Мусрепова прощание с актрисой Раисой Мухамедьяровой.

В 10:00 в доме приемов «Бакшасарай» состоится фестиваль-выставка инновационных идей. Цель: расширить возможности талантливой молодежи; повысить интерес со стороны бизнес-сообществ для поддержки молодежных стартапов.

В 15:00 в пресс-центре акимата города Алматы пройдет брифинг о развитии транспортной инфраструктуры города (увеличение числа маршрутного транспорта, обновление маршрутов и др.).

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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