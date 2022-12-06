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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря

    6 Декабря 2022, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря.

    АСТАНА

    В 10.00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 10.00 в гостинице «Думан» пройдет IV Форум сельской молодежи.

    В 10.00 фонд «Даму» проведет пресс-тур по объектам предпринимательства в Астане, получивших государственную поддержку на развитие бизнеса. Участники тура посетят ТОО «Центр перинатальной профилактики», ТОО «Digital System Servis» (компания занимается производство телекоммуникационного оборудования), ТОО «International School of Nur-Sultan City» - образовательный центр.

    В 11.00 в бизнес-центре «Avenue» на площадке Палаты предпринимателей города Астаны с участием членов Регионального совета Палаты и представителей отраслевых ассоциаций пройдет пресс-конференция «Как сделать жилье доступным?»

    В 11.00 в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в «Самрук-Қазына» состоится пресс-брифинг о работе антикоррупционной комплаенс-службы Фонда.

    В 13.00 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится награждение победителей и призеров республиканского турнира по рукопашному бою.

    В 14.00 в Конгресс-центре EXPO Национальная палата предпринимателей «Атамекен» проведет церемонию награждения победителей конкурсов «Алтын Сапа», «Лучший товар Казахстана», «Парыз», «Іскер», «Ұлы дала елі», «Qazaqstan Project Management Awards» и др.

    В 16.00 в Национальном музее РК состоится выставка и круглый стол на тему «Тайны острова Крыма», посвященный 70-летию известного художника-реставратора, заслуженного деятеля Казахстана Крыма Алтынбекова.

    АЛМАТЫ

    В 11.00 Центральный государственный музей РК проводит Республиканский фестиваль «ҰЛЫ ДАЛА ҰРПАҚТАРЫ» - «ПОТОМКИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ», посвященный завершению Года детей в Казахстане.


    Фото: pixel-shot.com
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