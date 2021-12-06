Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в Конгресс-центр EXPO Национальная палата предпринимателей «Атамекен» проводит церемонию награждения победителей конкурса «Алтын сапа».

В 10:00 во Дворце мира и согласия в преддверии 30-летия Независимости РК пройдет международная конференция «Межконфессиональное согласие - основа независимости Казахстана».

В 11:00 посольство Беларуси в РК проводит брифинг по теме «30 лет надежного и стабильного партнерства Беларуси и Казахстана».

В 12:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Жамбылской области в рамках Послания Главы государства». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в Доме ружбы «Фонд Отандастар» совместно с коллективом МСО «Общественное согласие» (Дом дружбы) при акимате города Нур-Султана писатель, поэт, член Союза писателей Казахстана, директор общественного фонда «Тулга-Достык» Муратхан Шокан представит новую книгу «Вклад соотечественников», изданную в честь 30-летия Независимости Республики Казахстана.

В 15:00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоится торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» среди работников средств массовой информации, посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 15:00 в отеле «Hilton Astana» состоится одно из главных событий для казахстанского бизнеса и зарубежного сообщества инвесторов, посвященное тридцатилетию Независимости Республики Казахстан – Четвертый ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям («Kazakhstan Global Investment Roundtable» - KGIR).

В 15:00 в библиотеке «Отырар» Евразийского национального университета имени пройдет республиканский практический круглый стол «Адалдық-ардың ісі», организованный проектным офисом «Әдеп».

В 17:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О ходе работ по посадке 2 млрд деревьев».Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 19:00 пройдет вечер духовой музыки «Три немецкие сонаты». Известные казахстанские музыканты Жанар Желтыргузова (флейта), Алмаз Токпанов (кларнет), Калкаман Дюсембаев (валторна), Улан Кульмаметов (фортепиано) исполнят сонаты для духовых инструментов трех немецких композиторов.

В 19:30 в Центральном концертном зале «Қазақстан» в честь 30-летия Независимости Қазақконцерт представит столичным зрителям большой праздничный концерт «Елім деп соққан жүректер», посвященный памяти легендарных деятелей культуры страны.

АЛМАТЫ

В 15:00 в Международном центре сближения культур в Алматы пройдет пресс-конференция с автором сценария и режиссером фильма «Бату. Исторический детектив» Рашидом Нугмановым (знакомым зрителям по культовому фильму «Игла») и продюсером картины – Анной Чакиртовой. Мероприятие приурочено к завершению этапа постпродакшна документальной кинокартины.