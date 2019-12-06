Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря.
НУР-СУЛТАН
В 09:45 в Центральном парке культуры и отдыха «Астана» пройдет торжественное открытие Вторых Казахстанских зимних Полонийных игр, участие в которых примут спортсмены-любители из Актобе, Алматы, Нур-Султана, Павлодара, Первомайки, Риддера, Талгара, Темиртау и Усть-Каменогорска.
В 11:00 в ТРЦ Mega Silk Way состоится церемония награждения победителей конкурса рисунков #Kids4Rights, организованного Представительством ЕС в Казахстане совместно с ЮНИСЕФ, а также посольствами Бельгии и Швейцарии в рамках глобальной кампании в честь празднования 30-летия Конвенции ООН о правах ребенка .
АЛМАТЫ
В 12:00 во Дворце спорта имени Балуана Шолака запланирован финальный этап Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.
В 18:00 в ресторане «Абай» на Кок-Тобе стартует торжественная церемония закрытия кинофестиваля «Бастау-2019», где будут объявлены победители.
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