Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 09:45 в Центральном парке культуры и отдыха «Астана» пройдет торжественное открытие Вторых Казахстанских зимних Полонийных игр, участие в которых примут спортсмены-любители из Актобе, Алматы, Нур-Султана, Павлодара, Первомайки, Риддера, Талгара, Темиртау и Усть-Каменогорска.

В 11:00 в ТРЦ Mega Silk Way состоится церемония награждения победителей конкурса рисунков #Kids4Rights, организованного Представительством ЕС в Казахстане совместно с ЮНИСЕФ, а также посольствами Бельгии и Швейцарии в рамках глобальной кампании в честь празднования 30-летия Конвенции ООН о правах ребенка .

АЛМАТЫ

В 12:00 во Дворце спорта имени Балуана Шолака запланирован финальный этап Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.

В 18:00 в ресторане «Абай» на Кок-Тобе стартует торжественная церемония закрытия кинофестиваля «Бастау-2019», где будут объявлены победители.