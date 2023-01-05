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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 января

    5 Января 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 января.

    АСТАНА

    В 10:00 на базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева пройдет расширенное заседание коллегии Министерства науки и высшего образования РК с участием заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинов, министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека, представителей Администрации Президента РК и Парламента РК, ректоров вузов, руководителей НИИ и подведомственных организаций МНВО, а также общественных деятелей.
    Астана
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