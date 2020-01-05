Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 января.
НУР-СУЛТАН.
В 11.00 в «Шабыте» пройдет встреча с Депутатом Мажилиса Парламента РК Гульшарой Науашаевной Абдыхалыковой.
В 11.00 в конференц-зале отеля Park Inn Radisson Astana - пресс-конференция, посвященная открытию рейса «Нур-Султан – Сиань».
В 15.00 в велотреке «Сарыарка» состоятся проводы Юношеской Национальной Сборной Республики Казахстан на III Зимние Юношеские Олимпийские игры.
АЛМАТЫ
В 13.00 в агентстве «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная празднику Рождества Христова. В пресс-конференции примет участие глава Православной Церкви Казахстана Его Высокопреосвященство митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
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