Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 января.

НУР-СУЛТАН.

В 11.00 в «Шабыте» пройдет встреча с Депутатом Мажилиса Парламента РК Гульшарой Науашаевной Абдыхалыковой.

В 11.00 в конференц-зале отеля Park Inn Radisson Astana - пресс-конференция, посвященная открытию рейса «Нур-Султан – Сиань».

В 15.00 в велотреке «Сарыарка» состоятся проводы Юношеской Национальной Сборной Республики Казахстан на III Зимние Юношеские Олимпийские игры.

АЛМАТЫ

В 13.00 в агентстве «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная празднику Рождества Христова. В пресс-конференции примет участие глава Православной Церкви Казахстана Его Высокопреосвященство митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.