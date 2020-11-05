Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября
НУР-СУЛТАН
В 10:00 в Сенате состоится Правительственный час на тему «Водная безопасность Казахстана: современные вызовы и перспективы их решения» Правительственный час будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz.
В 12:30 начнетсябрифинг Службы центральных коммуникаций при Президенте РК на тему «О территориальном развитии в рамках послания Главы государства». Спикер: аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.
В 15:00 в маслихате города Нур-Султана состоится заседание постоянной комиссии маслихата по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства. На повестке дня - проект бюджета города Нур-Султана на 2021-2023 годы.
- На 15 млн тенге оштрафовали злостных нарушителей карантина в Нур-Султане
- 480 млн тенге планируют направить на развитие коммунального хозяйства столицы
- Лабораторию по выпуску ПЦР-тестов могут построить инвесторы в Нур-Султане
- Эффективность ношения масок доказана мировыми учеными – Жанна Пралиева
- Дважды за один день спасли от попытки суицида жителя Нур-Султана
- Более 600 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп установлено в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана