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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября

5 Ноября 2020 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября

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НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Сенате состоится Правительственный час на тему «Водная безопасность Казахстана: современные вызовы и перспективы их решения» Правительственный час будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz.

В 12:30 начнетсябрифинг Службы центральных коммуникаций при Президенте РК на тему «О территориальном развитии в рамках послания Главы государства». Спикер: аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

В 15:00 в маслихате города Нур-Султана состоится заседание постоянной комиссии маслихата по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства. На повестке дня - проект бюджета города Нур-Султана на 2021-2023 годы.


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Ринат Дусумов

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Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
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rusred@inform.kz

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