Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.

На повестке – ход реализации программы «Ауыл – ел бесігі», вопросы государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и проекта до 2025 года, а также проект Плана законопроектных работ Правительства РК на 2020 год.

В 10:00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК

В 10:00 в Казмедиа центре состоится IX Форум религиоведов Казахстана «О роли религиоведов и теологов в вопросах совершенствования профилактической и реабилитационной работы».

В 11:00 в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» мероприятие с участием Председателя Правления АО «НУХ «КазАгро» Ербола Карашукеева.

В 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан в формате видеомоста Москва – Кишинев - Нур-Султан пройдет пресс-конференция на тему: «VR, блокчейн и онлайн-обучение в мире: новые российские проекты для семьи и школы».

В 19:30 в KINOPARK ТЦ «Керуен» состоится премьера фильма «Наставники».

АЛМАТЫ

В 10:00 в выставочном комплексе «Атакент» в павильоне № 10 состоится торжественное открытие Выставок AgroWorld Kazakhstan и FoodExpo Qazaqstan 2019

В 11:00 в «Best Western Atakent Park Hotel»состоится Центрально-Азиатский Саммит Агротехнологий AgTech Summit 2019, который пройдет в рамках выставки AgroWorld Kazakhstan 2019 с участием представителей министерства сельского хозяйства Казахстана, международных организаций, финансовых институтов, ученых и старт-апп проектов в области современных агротехнологий. Событие соберет представителей 460 компаний из 32 стран мира.

В 11:00 музей редких книг РГП «Ғылым ордасы» проводит круглый стол, посвященный обсуждению книги английского журналиста и писателя Годфри Лайаса «Kazak Exodus», изданной в 1956 году. Перевод книги на казахский и русский язык под названием «Аспантау асқан үркін көш» и «Великий исход казахов» осуществлен издателем, политологом и общественным деятелем Бахытжаном Бухарбаем. Книга, написанная на английском языке, имеет небольшой тираж, в настоящее время входит в число редких книг.

В 16:00 в кинопарке 11 IMAX ESSENTAI состоится пресс-показ новой комедии Нуртаса Адамбая «Аким».

В 18:00 в Казахском государственном академическом театре драмы им. М.Ауэзова состоится встреча этно-фольклорного ансамбля «Туран» с представителями средств массовой информации и концерт-лекция, где они объявят о предстоящем сольном концерте, организованном при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Государственной концертной организации «Казахконцерт».