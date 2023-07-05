Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 июля.

АСТАНА

В 10:00 - полевой семинар на территории археологического памятника «Бозок».

В 10:00 - республиканский турнир по байге, организованный городской федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта на ипподроме «Казанат».

В 11:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил в г. Астана состоится пресс-конференция «О программе І Международного военно-музыкального фестиваля военных оркестров «Астана – мәдениет керуені».

В 11:00 - научно-практическая конференция «Школа инсульта-2023». Место проведения: Отель «Пекин Палас Soluxe Hotel Astana», 2 этаж, зал Silkway.

В 16:00 на автостоянке Центрального парка в честь 25-летия столицы состоится открытый городской турнир - состязание сильнейших «Толагай».

В 18:00 на территории ЭКСПО в честь 25-летия столицы пройдет праздничный концерт Open Air.