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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 июля

    5 Июля 2023, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 июля.

    АСТАНА

    В 10:00 - полевой семинар на территории археологического памятника «Бозок».

    В 10:00 - республиканский турнир по байге, организованный городской федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта на ипподроме «Казанат».

    В 11:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил в г. Астана состоится пресс-конференция «О программе І Международного военно-музыкального фестиваля военных оркестров «Астана – мәдениет керуені».

    В 11:00 - научно-практическая конференция «Школа инсульта-2023». Место проведения: Отель «Пекин Палас Soluxe Hotel Astana», 2 этаж, зал Silkway.

    В 16:00 на автостоянке Центрального парка в честь 25-летия столицы состоится открытый городской турнир - состязание сильнейших «Толагай».

    В 18:00 на территории ЭКСПО в честь 25-летия столицы пройдет праздничный концерт Open Air.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана День столицы
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