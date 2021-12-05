Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 декабря.
НУР-СУЛТАН
В 10.00 в Мажилисе предусматривается Правительственный час на тему: «О развитии системы гражданской защиты». Докладчик: министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «О мерах по борьбе с торговлей людьми». Спикер: Канат Нурмагамбетов – заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК.
В 15.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится брифинг по проекту «Систематизация ономастических названий с использованием историко-диахронного метода».
В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Космический мониторинг в рамках цифровизации отраслей экономики Республики Казахстан».
Спикеры: председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов ; заместитель председателя Аэрокосмического комитета Разия Буралхиева; заместитель директора департамента пространственных данных АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сарары» Оскен Тойшибеков; начальник управления мониторинга сельхозпроизводства департамента пространственных данных АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Гульнар Кабжанова.
Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz
В 18.00 в Астана Балет состоится пресс-подход по случаю гастролей театра «Астана Опера» на сцене «Астана Балет».
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