Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 во Дворце Независимости состоится республиканская конференция, посвященная 25-летию образования маслихатов Республики Казахстан.

Торжественное мероприятие открытия улицы имени Абиша Кекильбаева с участием руководства акимата города Нур-Султана пройдет в 9:00.

В 9:30 состоится Форум выпускников Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан «Сохраняя традиции, создаем будущее!», посвященный 25-летию академии.

Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан при поддержке Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане проводит I Евразийский форум «Права человека и судебная власть современного Казахстана: тенденции и перспективы» в 10:00 в конференц-зале отеля Hilton Garden Inn Astana.

В 10:00 в музее Библиотеки Елбасы начнется форум «Ел тағдырын айқындаған Тәуелсіздік», посвященный Дню Независимости РК.

II Республиканский форум технических инспекторов по охране труда «Безопасный труд – фундамент успешного развития общества» состоится в 10:00 в Доме Дружбы.

ОО «Отраслевой профсоюз строительнного комплекса и ЖКХ» проводит Республиканский слет лидеров Отраслевого профсоюза «Jan’a esim» с участием гостей дальнего и ближнего зарубежья в 10:00 в гостиничном комплексе «Думан».

В 11:00 в Казахском национальном университете искусств – торжественное открытие XV Международного конкурса исполнителей «Астана-Мерей».

В 11:00 в университете КазГЮУ имени М.С. Нарикбаевапо инициативе Филиала РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» города Нур-Султан состоится Антикоррупционный форум «О формировании антикоррупционной культуры в обществе в соответствии с «Антикоррупционной стратегией Республики Казахстан на 2015-2025 годы».

Торжественное проводы сборной страны на XIX зимние Сурдлимпийские игры пройдут в 11:45 на велотреке «Сарыарка».

В 15:00 в пресс-центре Правительства РК состоится пресс-конференция о развитии нефтегазовой отрасли. Спикером выступит вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

В Евразийском национальном университете им. Л.Гумилева в 15:00 пройдет встреча со студентами в рамках проекта «Школа молодого государственного служащего» созданного по инициативе департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Нур-Султану, с целью предоставления наиболее талантливой и активной молодёжи в возрасте от 18 до 29 лет желающих в дальнейшем связать свою судьбу с государственной службой практических навыков, которые они смогут применить в будущем.

В 16:00 в Правительстве начнется очередное заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Церемония торжественного награждения журналистов – победителей конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» запланирована на 16:00 в Назарбаев центре.

В 17:00 во Дворце мира и согласия состоится вечер памяти, посвященный 80-летию А. Кекильбаева.

Церемония награждения лауреатов второй Национальной премии в области туризма National Tourism Awards 2019 пройдет в 18:00 в Nomad City Hall.

АЛМАТЫ

В 10:00 в «Алматы Арена» начнется открытый международный турнир Arlan Grip Championship по бразильскому джиу-джитсу Final 2019

Расширенное заседание комиссии № 2 Общественного совета города Алматы по вопросам комфортной городской среды состоится в 11:00 в Гражданском центре. Заслушивание отчета управления градостроительного контроля города Алматы по итогам деятельности за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

В 12:00 на площадке Антикоррупционной службы по городу Алматы пройдет брифинг, посвященный вопросам этичного поведения, составления административных протоколов по подаркам, корпоративам госслужащих, ответственности первых руководителей, также о результатах работы проектного офиса в сфере образования Sanaly urpaq.

Творческая встреча с создателями фильма «Бой Атбая» запланирован на 15:00 в кинозале Академии искусств им.Т.Жургенова

В 18:30 в пространстве Q-lab состоятся открытые общественные слушания по презентации дизайн-кода благоустройства улиц и фасадов города Алматы.