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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 января

    4 Января 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 января.

    АСТАНА

    В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК. Перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

    В 11:00 пройдет первое собрание молодежного общественного объединения «Дала қырандары», а также состоится торжественное начало строительства нашего молодежного центра в Астане. В мероприятии примут участие более 300 лучших спортсменов со всего Казахстана.

    В 12:30 КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата города Астаны и волонтеры столицы окажут помощь одиноким пенсионерам в уборке снега. Место проведения: ж.м. Промышленный, ул. Атамура, 11.


    Фото: www.istockphoto.com
    Астана
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