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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября
4 Сентября 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября.
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НУР-СУЛТАН
В 10:00 на площади возле ТРЦ «Хан Шатыр» сельскохозяйственная ярмарка Алматинской и Туркестанской областей.
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