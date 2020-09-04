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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября

4 Сентября 2020 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября.

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НУР-СУЛТАН

В 10:00 на площади возле ТРЦ «Хан Шатыр» сельскохозяйственная ярмарка Алматинской и Туркестанской областей.


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#Нур-Султан   #Алматинская область   #Туркестанская область  
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