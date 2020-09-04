Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 на площади возле ТРЦ «Хан Шатыр» сельскохозяйственная ярмарка Алматинской и Туркестанской областей.