АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 октября.

АСТАНА

В 10.00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в Назарбаев Университете пройдет VII Съезд учителей и работников образования государств-участников Содружества Независимых Государств.

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О национальной премии UMAI и других проектах в области культуры».

Спикеры - вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов, заслуженный деятель Казахстана, первый заместитель директора Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Толеубек Альпиев, заслуженный деятель Казахстана, ювелир, реставратор Берик Алибай, заслуженный деятель Казахстана, солистка Государственной концертной организации «Казахконцерт имени Розы Баглановой» Ардак Балажанова, заслуженный деятель Казахстана, доктор философии (PhD) по искусствоведению Асхат Маемиров.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.00 в здании Национального Банка Казахстана состоится пресс-конференция Международного валютного фонда (МВФ).

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О подготовке к «Junior Eurovision 2022».

Спикеры - Председатель правления АО «Агентство «Хабар» Берик Уали, участник от Казахстана в конкурсе «Junior Eurovision 2022» Давид Чарлин, продюсер - Жан Муканов.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16.00 в акимате города состоится заседание Общественного совета города Астаны.

В 18.30 в отеле The Ritz-Carlton состоится мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

АЛМАТЫ

В 9.00 в Фонде Первого Президента пройдет Международная научно-практическая конференция педиатров и детских хирургов Казахстана «Педиатрия Казахстана: вчера, сегодня и завтра», посвященная 90-летию Научного центра педиатрии и детской хирургии.