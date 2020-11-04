Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 ноября

НУР-СУЛТАН

В 10:00 - пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 10:30 на площадке Zoom состоится диалог между адвокатами и представителями органов государственной власти с участием Международной ассоциации адвокатов, Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, а также ряда казахстанских адвокатов.

В 11:00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана пройдет брифинг «Итоги первой четверти учебного года». Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султана в Facebook.

В 11:00 в Казахском агротехническом университете им.С.Сейфуллина ( пр. Жеңіс, 62, главный корпус) состоится официальная передача мобильной доильной системы для дойки овец, единственной в своем роде на территории Центральной Азии на безвозмездной основе от Турецкого Агентства по сотрудничеству и координированию (ТИКА).

В 12:00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан начнется брифинг «Отчет по профилактике коронавирусной инфекции в городе Нур-Султана и работа мониторинговых групп по соблюдению режима карантина».

Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султана в Facebook.

В 12:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК о запуске проекта «Жаңа жағдайдағы жастар: іс - қимыл кезеңі». Спикер: председатель комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Шахмардан Байманов, исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана« Тохтар Болысов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в здании НАО «КИОР «Рухани Жаңғыру» состоится награждение символом «Горячее сердце» Общественного объединения «Atamnyn Amanaty». В 15:00 в зале заседаний маслихата города Нур-Султана - заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

В 16:00 в театре «Астана Балет» пройдет пресс-поход, посвященный премьере национального балета «Желторанғы туралы аңыз» («Легенда о Желтуранге») в постановке Анвары Садыковой.

АЛМАТЫ

В 11:00 в отеле «Kazzhol Park Almaty» - награждение победителей конкурса среди журналистов на лучшие материалы по актуальным вопросам религии.

В 15:00 начнется внеочередная конференция федерации бокса города Алматы с участием президента Казахстанской федерации бокса Кенеса Ракишева. Конференция пройдет по адресу: пр. Аль-Фараби 77/2, ЖК Esentai Apartments, блок B, 8 этаж, офис 8 B.