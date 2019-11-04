Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в гостинице «Park Inn by Radisson» Круглый стол на тему сбора и переработки отходов пластика в Казахстане

В 9:30 в Rixos President Astana III Международная конференция KazOil 2019.

В 11:00 в Министерстве иностранных дел пройдет торжественная церемония подведения итогов Международного конкурса детского рисунка «Казахстан глазами детей мира», организованный детской художественной школой – клубом ЮНЕСКО, Управлением образования г.Нур-Султан и Представительством Международного Союза педагогов-художников в РК.

В 11:00 университет Туран совместно с лабораторией проблем медиалингвистики «Туран Лингва» проводит презентацию ресурса turanlingua.com, призванного стать новым этапом в решении вопросов лингвобезопасности.

В 15:00 в г.Нур-Султане в Академии государственного управления при Президенте РК (проспект Абая, 33а) Ассамблея народа Казахстана проводит форум национально-культурных центров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) «Гражданское общество на пространстве СВМДА: состояние и перспективы развития».

В 16:00 в Национальном архиве Республики Казахстан состоится круглый стол «Батырдың баянды ғұмыры», посвященный героическому пути Народного героя, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, генерал-лейтенанта Бахытжана Ертаева.

В 16:00 в столичном Доме дружбы (пр. Б.Момышулы, 24/9) в рамках Года молодежи и реализация программы «Рухани жаңғыру» пройдет конкурс «Тіл-достықтың алтын көпірі», организованный Ассамблей народа Казахстана города Нур-Султан.

АЛМАТЫ

В 10:00 состоится пресс-тур к известному муралу «Соединяя миры», ранее пострадавшему при ремонтных работах по утеплению фасада жилого дома.

В рамках пресс-тура предполагается проехать по маршруту, соединившему места расположения наиболее ярких городских муралов.

В 11:00 в Отеле «Казжол» состоится 77-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан (далее – МКВК). Казахстанскую делегацию возглавит вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан С. Громов.

В 14:30 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В пресс-конференции примут участие директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний министерства здравоохранения РК Бауыржан Байсеркин, директор офиса ЮНЭЙДС в РК Александр Голиусов и др.

В 16:00 в Национальной библиотеке РК состоится презентация 3-х книг поэтессы, писателя, психолога и сценариста Карины Сарсеновой.

В 18:00 состоится открытие Европейского кинофестиваля 2019 в Казахстане. В этом году будут представлены 16 фильмов стран Европейского Союза, являющихся обладателями престижных международных премий в области кинематографии. В церемонии открытия 5 ноября примут участие Посол Европейского Союза в Казахстане Свен-Олов Карлссон, режиссер Ренарс Вимба (Латвия), режисер Каролин Тирион (Бельгия), Энн Лодисуа (главная героиня фильма «Мбудха»).

Место проведения: Chaplin Cinema, ТРЦ «Mega Park».