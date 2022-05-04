4 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 мая.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 откроется заседание Сената Парламента РК.

В 10:00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема – «Правительство для граждан»: единый провайдер государственных услуг». Спикер: председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин.

На 12:30 в СЦК запланирована пресс-конференция на тему «О мерах социальной поддержки ветеранов войны и других категорий граждан». Спикером выступит вице-министр труда и социальной защиты Руслан Сакеев.

В 16:00 в конференц-зале Дома дружбы состоится совместное заседание структур АНК города Нур-Султана на тему «Референдум – веление времени». В мероприятии примут участие члены Совета общественного согласия города Нур-Султана, научно-экспертной группы АНК и представители этнокультурных объединений.