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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 марта

4 Марта 2020 20:40
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 марта.

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НУР-СУЛТАН


В 9.30 на территории EXPO, в здании МЦЗТ/АЭОК, состоится семинар «Политическое видение долгосрочной Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года».

В 10:00 в зале «Берлин» отеля «Ибис» состоится презентация публикации «Антиэкстремистская политика в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Сравнительный обзор».

В 15.00 на базе республиканского научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова (ул. Саурана, 7А) проводится республиканское открытое обсуждение умлаута среди предоставленных 3-х вариантов.

В 15.00 мастер-класс в рамках реализации проекта «Школа молодого государственного служащего» для проведения мотивационной работы с молодежью столицы с привлечением специалистов Национального центра по управлению персоналом (ул. Аманжолова, 26).

В 15.00 в Национальном музее РК состоится презентация,организованная Министерством культуры и спорта РК, на тему «Координационно-методический центр по привлечению посетителей (музеи и объекты историко-культурного наследия)».




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Ключевые слова: Нур-Султан,
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