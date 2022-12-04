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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 декабря

    4 Декабря 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 декабря.

    АСТАНА

    В 06:00 в здании аэропорта Астаны состоится торжественная церемония открытия рейса Анкара-Астана-Анкара.

    В 10:00 в университете КАЗГЮУ пройдет семинар с участием официальных представителей госорганов РК, в рамах которого состоится обсуждение актуальных вопросов защиты прав граждан, подвергшихся пыткам в нашей стране.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД на тему «Противодействие скотокрадству». Спикер: Кудияр Нурсейтов – старший оперуполномоченный по ОВД департамента криминальной полиций МВД РК.

    В 15:00 в Национальном банке РК состоится пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.

    В 15:00 в зале заседаний городского маслихата пройдет общественное слушание по вопросу: «О проекте бюджета города Астана на 2023-2025 годы».
    Астана
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