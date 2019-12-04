Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10:00 в отеле «Марриот» начнется национальный круглый стол на тему «Миграция в Казахстане: вызовы, тенденции, перспективы».

В 10:00 в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева откроется Международная научно-теоретическая конференция посвящённая 80-летию государственного и общественного деятеля, народного писателя Казахстана Абиша Кекилбаева «Абиш Кекилбаев и дух Великой степи».

В 10:00 стартует пресс-тур, организуемый Центральным филиалом АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в городе Нур-Султане.

В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная итогам социально-экономического развития Костанайской области за 10 месяцев 2019 года. Спикер: аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

В 14:00 в ЭКСПО запланировано ежегодное собрание членов ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана», в ряды которой вступили 132 общественных экологических организации.

В 15:00 в Сенате состоится заседание Совета по совершенствованию законотворческого процесса при Сенате Парламента РК.

В 16:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция, посвященная проведению IV чемпионата мира KWU по киокушинкай карате среди мужчин и женщин по весовым категориям.

В 17:00 в здании музея Библиотеки Елбасы откроется итоговая выставка и торжественная церемония награждения лауреатов Республиканской программы по поддержке детского творчества и организаций дополнительного образования «Туған өлкем».

АЛМАТЫ

В 11:00 в Национальной библиотеке РК состоится презентация многотомных произведений известного ученого-тюрколога, академика Национальной академии наук РК, доктора филологических наук, профессора, почетного члена турецкой лингвистической академии «Dil Kurumu», заслуженного деятеля науки РК, лауреата Государственной премии РК, премии имени Шокана Уалиханова и ордена «Барыс» I степени Рабиги Сатигалиевны Сыздык, посвященная 95-летию со дня рождения ученого.

В 16:00 в Государственном музее искусств им. А. Кастеева запланировано открытие юбилейной выставки мастера казахстанской акварели –Уке Ажиева – заслуженного деятеля искусств, лауреата премии в области культуры и изобразительного искусства им. Ш. уалиханова, кавалера ордена «Парасат», лауреата стипендии Первого Президента РК, лауреата независимой премии «Тарлан». Выставка приурочена к 95-летию со дня рождения художника.

В 19:00 в кинотеатре Bekmambetov Cinema Globus в рамках VIII Международного фестиваля «БАСТАУ» пройдет первый казахстанский показ нового фильма Адильхана Ержанова «Бой Атбая». Мировая премьера картины состоялась в октябре этого года на 35-ом Варшавском международном кинофестивале.