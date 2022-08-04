Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 августа

    4 Августа 2022 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 августа.

    НУР-СУЛТАН

    В 10.00 Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан проводит международный форум «Навстречу Цифровому Казахстану». Место проведения: отель Hilton Astana

    В 11.00 начнется брифинг на тему «О состоянии дорожной безопасности в столице и о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

    Место проведения: ул. Орынбор, 9 (здание управления полиции района «Есиль», 3 этаж).
    #Нур-Султан
    Новости по теме
    Новости по теме
    5 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 августа
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 августа
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 августа
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области