АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 апреля.

АСТАНА

В 09:00откроется бизнес-форум «Новый Казахстан», который станет диалоговой площадкой между представителями бизнеса, предпринимателями и руководителями государственных структур и квазигосударственного сектора. Форум будет проходить на территории Международного выставочного центра «EXPO».

В 09:30в рамках ОПМ «Безопасность детей на дорогах» запланировано проведение автопробега.

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11:00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «О деятельности музеев столицы».

В 14:30начнется заседание комитета Сената по финансам и бюджету по обсуждению проблемных вопросов, связанных с внутренними пассажирскими авиаперевозками.