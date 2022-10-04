АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 октября.

АСТАНА

В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - внедрение государственного градостроительного кадастра, безопасность дорожного движения.

В 10.30 в здании EXPO состоится круглый стол по вопросам дальнейших перспектив развития телекоммуникационной отрасли в Казахстане, совершенствования налогообложения, развития рынка услуг маркировки и прослеживаемости товаров, информационной безопасности. Организатором мероприятия выступает Национальная ассоциация коммуникации и цифровизации.

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О мерах по реализации поручений Главы государства в Послании». Спикер - министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .