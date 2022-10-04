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    20:30, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 октября.

    АСТАНА

    В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - внедрение государственного градостроительного кадастра, безопасность дорожного движения.

    В 10.30 в здании EXPO состоится круглый стол по вопросам дальнейших перспектив развития телекоммуникационной отрасли в Казахстане, совершенствования налогообложения, развития рынка услуг маркировки и прослеживаемости товаров, информационной безопасности. Организатором мероприятия выступает Национальная ассоциация коммуникации и цифровизации.

    В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О мерах по реализации поручений Главы государства в Послании». Спикер - министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа для mail.ru
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