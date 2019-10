Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 октября.

НУР-СУЛТАН

В 09:30 в отеле «Рэдиссон» откроется День открытых дверей РЭЦЦА «Региональное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии.

В 09:30 в Rixos President Astanа АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК проводит ІІІ Биржу субконтрактов – 2019.

В 10:00 на бульваре Нуржол стартует Международная научно-практическая конференция «В поисках забытых и новых имён: через историю проектов, идей, изобретений. Казахстан: 1960–2000 гг.».

В 11:00 в АО «Национальный научный медицинский центр» пройдет мастер-класс по реваскуляризации хронической тотальной окклюзии.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан открывается персональная выставка, посвященная 90-летию со дня рождения народного художника Казахской ССР Сабура Мамбеева «Неизвестный Мамбеев».

В 19:30 театр «Астана Балет» представит первую премьеру этой осени - одноактный балет «Кончерто Барокко» Джорджа Баланчина.

АЛМАТЫ

В 11:00 в отеле «Inter Сontinental» состоится Казахстанский форум финансистоа, организованный при поддержке акимата Алматы.

В 16:00 в БЦ «Almaty Towers» Казахстанская фондовая биржа проводит «INVESTOR DAY ON KASE», приуроченный к Международной неделе инвесторов, в рамках которого состоится официальная церемония закрытия торгов с ударом в гонг - Ring the Bell for Financial Literacy.