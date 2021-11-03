Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, вопросы экологии и охраны окружающей среды.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК. В повестку дня включен следующий вопрос: О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан. Заседание будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz.

В 11.00 заседание общественного совета маслихата города Нур-Султана. Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке . Идентификатор конференции: 821 0391 6528. Код доступа: 916659

В 11.00 в Национальном центре рукописей и редких книг Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК пройдет выставка «Казахское государство в средневековых письменных источниках», приуроченная к 30-летию Независимости РК.

В 12.30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: О развитии Актюбинской области в рамках Послания Главы государства. Спикер: Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в Национальном музее РК состоится открытие зала «Графики и скульптуры», приуроченное к 30-летию Независимости Республики Казахстан.



