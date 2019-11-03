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вчера 21:12
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 в Мажилисе Парламента РК начнется правительственный час на тему «Об итогах Года молодежи, объявленного Первым Президентом – Елбасы Н.А.Назарбаевым и подготовке к проведению Года волонтерства».
В 10:00 в Академии правоохранительных органов стартуют очередные курсы профессиональной переподготовки сотрудников, состоящих в Президентском резерве.
В 10:00 в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан проведет министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.
В 11:00 во Дворце Независимости начнется комплекс мероприятий по информационно-разъяснительной работе и популяризации рабочих специальностей среди молодежи.
В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция о социально-экономическом развитии Атырауской области. Спикер - аким Атырауской области Нурлан Ногаев.
В 15:00 стартует пресс-тур в SOS Детскую деревню.
В 16:20 на площадке Службы центральных коммуникаций запланирована пресс-конференция с участием заместителя акима города Нур-Султана на тему «Газификация столицы».
АЛМАТЫ
В 11:00 в РГП «Ғылым ордасы» откроется конкурс детского творчества на тему «Удивительный мир насекомых Казахстана».
В 19:00 в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова пройдет творческий вечер, посвященный 125-летию великого казахского писателя Беимбета Майлина.
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