Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Мажилисе Парламента РК начнется правительственный час на тему «Об итогах Года молодежи, объявленного Первым Президентом – Елбасы Н.А.Назарбаевым и подготовке к проведению Года волонтерства».

В 10:00 в Академии правоохранительных органов стартуют очередные курсы профессиональной переподготовки сотрудников, состоящих в Президентском резерве.

В 10:00 в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан проведет министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

В 11:00 во Дворце Независимости начнется комплекс мероприятий по информационно-разъяснительной работе и популяризации рабочих специальностей среди молодежи.

В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция о социально-экономическом развитии Атырауской области. Спикер - аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

В 15:00 стартует пресс-тур в SOS Детскую деревню.

В 16:20 на площадке Службы центральных коммуникаций запланирована пресс-конференция с участием заместителя акима города Нур-Султана на тему «Газификация столицы».

АЛМАТЫ

В 11:00 в РГП «Ғылым ордасы» откроется конкурс детского творчества на тему «Удивительный мир насекомых Казахстана».

В 19:00 в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова пройдет творческий вечер, посвященный 125-летию великого казахского писателя Беимбета Майлина.