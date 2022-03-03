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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 марта

3 Марта 2022 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 марта.

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НУР-СУЛТАН

В 11:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О старте приема документов на поступление в Академию государственного управления при Президенте РК». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/user/ortcomkz.

В 11:00 в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоится встреча председателя комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Бейбита Исабаева и секретаря комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Ахылбека Куришбаева со студентами.

В 16:00 в КазГЮУ Ассоциация «Болашак» совместно с Университетом КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и KAZGUU Business School проводит женский форум Bolashaq Women's Empowerment Forum.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие ежегодной выставки «Тан Шолпан», посвященной 115-летию известной казахской поэтессы Мариям Хакимжановой.

В 17:00 в рамках визита вице-президента Турецкой Республики Ф. Октая в Республику Казахстан под председательством Премьер-Министра РК А. Смаилова состоится казахстанско-турецкий бизнес-форум в Rixos President Astana.


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