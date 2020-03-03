Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 марта.

НУР-СУЛТАН





В 09.00 Представительство Международной Академии Холода (МАХ) проводит Х юбилейную Международную научно-техническую конференцию «КАЗАХСТАН – ХОЛОД 2020», Место проведения: проспект Мәңгілік Ел, 55/23, ЭКСПО блок С, 4.4, Бюро Международного финансового центра «Астана».

В 10.00 часов в Сенате состоятся Парламентские слушания на тему «Легкая промышленность Казахстана: современное состояние и перспективы развития высокопроизводительного бизнеса».

В 10.00 на площадке Агентства РК по противодействию коррупции планируется проведение совещания с участием председателя Агентства Алика Шпекбаева и министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова.

В 11.00 столичный филиал партии «Nur Otan» в рамках национального проекта «Бақытты отбасы» проводит акцию «Бақытты балалық шақ». Будет вручено 100 сертификатов на бесплатное посещение детских садов детям 3-6 лет из многодетных семей.

В 11.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан состоится брифинг по вопросам предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В 12.00 в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы состоится брифинг.

В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная теме «Секреты успеха бизнес-леди: Проекты, инициативы и планы».

В 14.00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 15.00 часов в Сенате состоится встреча членов Комитета по социально-культурному развитию и науке с руководством Министерства здравоохранения Республики Казахстан по вопросам ценообразования медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования

В 15.00 в здании КазГЮУ состоится круглый стол на тему: «Трансформация центров занятости – внедрение проактивного формата работы».

В 15.00 столичный филиал партии «Nur Otan» вручит пяти семьям сертификаты на бесплатное обследование и лечение в медицинском центре «Жас-Ай».

В 15.00 в Библиотеке Елбасы состоится открытие выставки «Колыбель национальных культур», посвященной 25-летию Ассамблеи народа Казахстана.

В 15.00 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан в рамках создания координационно-методического центра государственных библиотек состоится собрание, посвященное презентации проекта «Туған жерге тағзым».

В 16:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная деятельности НАО «Государственный центр поддержки национального кино».





АЛМАТЫ

В 09.00 в здании Правительства ООН состоится конференция на тему «Загрязнение пластиком: поиск решений и сотрудничества».

В 09.00 в БЦ «Алматы Тауэрс» Казахстанская фондовая биржа (KASE) проводит конференцию «Устойчивое развитие организации: гендерное равенство» и торжественную церемонию открытия торгов «Ring the Bell for Gender Equality» с участием известных казахстанских женщин, внесших вклад в бизнес, экономику и общественно-политическую сферу страны.

В 11.00 в пресс-центре акимата города Алматы состоится пресс-конференция о принимаемых мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В 15.00 в Институте животноводства состоится торжественный вечер «Ана жүрегін аялайық», где будут чествовать многодетных матерей, работающих в Алматинском филиале НАО «ГК «Правительство для граждан».

В 17.00 в отеле «Казахстан» Дискуссионный клуб TT «Aspandau» проведет встречу на тему «Госпрограмма развития системы образования и науки на 2020-2025 годы: незакрытые вопросы и открытые ответы».