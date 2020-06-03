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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 июня

3 Июня 2020 22:37
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 июня.

В 9.00 в честь Дня Государственных символов Республики Казахстан стартует автопробег. Маршрут автопробега берет свое начало с площади Государственных символов, далее продолжится на площади Защитников Отечества, конечная точка Набережная реки Есиль.

В 10.00 заседание Сената Парламента РК.

В 11.00 в Библиотеке Елбасы состоится круглый стол в онлайн формате «Үмітін елдің арқалап, арманнан туған рәміздер» («Символы надежды и мечты народа»), посвященный Дню государственных символов РК с участием молодежных лидеров, преподавателей и студентов вузов и колледжей, педагогического сообщества. Прямую трансляцию можно посмотреть на странице Библиотеке Елбасы в Facebook.

В 11.00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится отчетная встреча министра образования и науки перед населением. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://www.facebook.com/ortcomkz


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Ключевые слова: СМИ,
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