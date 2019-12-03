Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в Академии государственного управления пройдёт встреча с экспертом Британского института стандартов BSI Саймоном де Греем.

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

Третий международный форум «Коммерциализация технологий - инструмент интеграции науки и бизнеса» начнется в 10:00 в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.

В 10:00 в здании МФЦА (ЭКСПО) состоится финальная сдача проектов участниц обучения UMAY Boost 2.0.

В Республиканской общественной приемной партии Nur Otan в 10:00

проведет прием граждан министр внутренних дел РК Ерлан Тургымбаев.

В 15:00 в Евразийском национальном университете им.Л.Н.Гумилева подведут итоги республиканского информационного каравана.

Церемония награждения победителей городского конкурса педагогического мастерства на лучший музейный урок «Туған жер – тұнған тарих» состоится в 15:00 в музее Библиотеки Елбасы.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется персональная выставка члена Академии художеств Республики Казахстан, члена Евразийской Гильдии художников (Лондон, Великобритания) Айгуль Саитовой.

Расширенное заседание комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий по законопроекту «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством РК и Правительством РФ от 10 декабря 1994 г.» состоится в 16:15 в Сенате.

В 17:00 во Дворце Независимости пройдет торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы» среди трудовых династий и работников производства.

Акция, посвященная Всемирной кампании борьбы со СПИДом начнется в 18:00 в спортивном комплексе «Барыс Арена».

АЛМАТЫ

В 10:00 в Доме дружбы Научно-экспертная группа Aссaмблеи нaродa Кaзaхстaнa г. Алматы совместно с Институтом философии, политологии и религиоведения КН МОН РК и КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы проводит VIII научно-практическую конференцию «Теоретико-методологические основания новых идентификационных подходов статьи Елбасы «Семь граней Великой степи».

Предновогодний пресс-тур на производство популярных продуктов завода Eurasian Foods Corporation начнется в 10:30. В ходе пресс-тура состоится презентация и дегустация нового уникального продукта с кобыльим молоком. По итогам пресс-тура пройдет пресс-брифинг с участием руководства и специалистов Eurasian Foods Corporation.

В 11:00 во Дворце студентов имени Жолдасбекова пройдет церемония награждения конкурса социальных роликов по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом – STOP Экстремизм!. Мероприятие организовано Прокуратурой г. Алматы и Общественным фондом Social Development Center.

В 11:00 в Научном центре педиатрии откроют класс Smart School-2, в котором, не отрываясь от стационарного лечения, будут проходить обучение пациенты НЦПДХ.

Пресс-конференция дирекции главной музыкальной премии Казахстана EMA 2019 запланирована на 12:00 в Media cafe.

В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвещенная завершению пилотного проекта «Бақытты отбасы» в Казахстане, в рамках которого в 8 регионах страны функционировали центры ресурсной поддержки семьи при семейных судах.