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    • Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 августа

    3 Августа 2022 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 августа.

    НУР-СУЛТАН

    В 11.00 состоится официальный визит министра иностранных дел Андорры Марии Убах Фонт в Казахстан. Место проведения: здание МИД РК.

    В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О текущей эпидемиологической ситуации в стране». Спикер - министр здравоохранения Ажар Гиният.

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

    В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.

    Ссылка на трансляцию:www.facebook.com/maslihat.astana.kz.


    #Нур-Султан
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