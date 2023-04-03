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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 апреля

    3 Апреля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 апреля.

    АСТАНА

    В 09:00в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – меры по реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных в ходе открытия сессии Парламента РК 29 марта 2023 года.

    В 11:00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны начнется онлайн-брифинг на тему «Новые проекты в сфере дополнительного образования».

    В 12:00вРГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК запланирована пресс-конференция. Тема: «О реализации проекта «Бизнеске жол». Спикер: руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов.

    В 15:00депутаты Сената Парламента РК посетят подразделения столичного департамента полиции. Посещение начнется с управления полиции Есильского района (ул. Орынбор, 9), где гостям продемонстрируют дежурную часть, омниканальный прием сообщений, тревожную кнопку «SOS».

    В 16:00в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие цифровой иммерсивной выставки «Итальянский ренессанс – вечная красота».

    Автор:

    Ринат Дусумов

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