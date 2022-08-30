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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 августа

    30 Августа 2022 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 августа.

    НУР-СУЛТАН

    В 12:00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О повышении зарплаты профессорско-преподавательского состава и развитии вузов в сфере культуры и искусства». Спикеры: председатель Комитета культуры МКС РК Роза Карибжанова, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева, ректор Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Азамат Сатыбалды, ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Арман Жудебаев.

    В 15:00 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана». Спикеры: президент Международной Тюркской академии Дархан Қыдырәлі, научный сотрудник Международной Тюркской академии Нәпіл Базылхан, руководитель Средневекового археологического исследовательского центра Института истории и археологии Монгольской академии наук Энхтөр Алтангэрэлийнп.

    В 15:00 Комитет водных ресурсов МЭГПР РК проведет Zoom конференцию на тему «Общественные обсуждения по Проекту концепции проекта Водного кодекса Республики Казахстан (новая редакция) и Проекту концепции проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водных ресурсов».
    Астана (Нур-Султан)
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