Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 января.

В 9.40 состоится пресс-тур по г. Нур-Султан по разъяснению оказания медицинской помощи в условиях обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

В 10.30 в Эталонном центре пройдет конференция по актуальным вопросам в области торговли сельскохозяйственной продукции.

В 11.00 сотрудниками Комитета государственных доходов Министерства финансов под председательством заместителя председателя КГД Инкербаева Ж.Д. в здании акимата района «Сарыарка» проводится семинар по разъяснению нововведений в законодательство в области реабилитации, банкротства и налогообложения.

В 11.00 в пресс-центре «Samruk-Aqparat» состоится брифинг ТОО «Самрук-Қазына Контракт» на тему «Результаты программы импортозамещения за 2019 год».

В 15.00 в Сенате состоится заседание Совета по взаимодействию с местными представительными органами (маслихатами) при Сенате Парламента Республики Казахстан.

В 15.00 в Мажилисе предусматривается презентация правительственных поправок по вопросам государственной службы.

В 15.00 Министерство культуры и спорта РК проведет расширенное заседание коллегии. Заседание пройдет в театре «Астана Балет».

АЛМАТЫ

В 11.00 в литературном центре «Абай» Национальной библиотеки РК состоится лекция лауреата Государственной премии РК, академика Оразалы Сабдена на тему – «Ұлы Абай ой-өркениетін іске асыру». Мероприятие состоится в рамках разъяснения статьи Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке».

В 11.00 в офисе Палаты предпринимателей города Алматы состоится мероприятие, где будет озвучен отчет о проделанной работе за 2019 год. В мероприятии примет участие директор Палаты Нариман Абильшаиков, а также председатель Регионального совета Палаты Максим Барышев и члены Регионального совета – предприниматели города Алматы.

В 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция АО «Сентрас Секьюритиз». Тема пресс-конференции: «Рынок инвестиционных услуг в Казахстане: состояние и перспективы».

В 12.00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «Летальные исходы пациентов с гемофилией продолжаются из-за крайне низкого уровня лечебно – профилактического лечения в Казахстане».

В 17.00 в DoubleTree by Hilton Almaty состоится пресс-подход председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна, члена Коллегии ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию Серика Жумангарина и руководителя подразделения по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Антонио Капобьянко.

В 19.00 в магазине «МЕЛОМАН-ГРАНД» состоится творческая встреча с кинорежиссером Адильханом Ержановым. Встреча приурочена к выходу в широкий казахстанский прокат нового фильма Ержанова «Черный, черный человек» начиная с 6 февраля.