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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 сентября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 сентября.
В 9.30 на базе Бюро МФЦА состоится торжественное открытие Недели Исламских финансов в рамках глобальной кампании «World Investor Week» под эгидой IOSCO.
В 11.00 в Палате предпринимателей, как и по всей стране, стартует Единый день отчета контрольно-надзорных органов перед бизнес-сообществом. В этом году мероприятие проводится впервые, в последующем оно станет ежегодным. В рамках единого дня отчета территориальные государственные контрольно-надзорные органы расскажут представителям бизнеса о наиболее часто выявленных нарушениях в ходе проверок и дадут рекомендации об их нивелировании, а также об обязательных требованиях, нововведениях и изменениях в законодательстве в соответствующей сфере.
В 12.00 в Театре «Астана Балет» пройдет день открытых дверей.
АЛМАТЫ
В 09.30 в отеле «Rixos-Almaty Hotel» состоится крупное мероприятие – 31-я сессия Координационного Комитета по Европе Комиссии «Кодекс Алиментариус», в которой примут участие более двухсот делегатов из 60 стран Европы, США и некоторых стран Африки и Азии. Данная сессия продлится 5 дней.
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