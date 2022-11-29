Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 ноября

    29 Ноября 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 ноября.

    АСТАНА

    В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 11:00 Национальный архив Республики Казахстан и Институт государственной истории совместно организуют республиканский круглый стол на тему «Наследие Мустафы Шокая».

    В 15:00 - заседание Общественного совета города Астаны.

    АЛМАТЫ

    В 11:00 в Алматы Менеджмент университете Национальная ассоциация «Денсаулык» проводит пресс-конференцию, посвященной исследованию проблемы курения среди студенческой молодежи Алматы.

    В 11:00 в выставочном центре «Атакент» пройдет сессия «Производство и утилизация пластика: перспективы и проблемы отрасли» в рамках 14-ой Международной выставки индустрии пластмасс.
    Астана Алматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    29 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 ноября
    28 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 ноября
    Популярное
    1 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    2 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    3 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    4 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
    5 Президент РК встретился с Председателем Правительства России
    Новости партнеров