Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 ноября.

АСТАНА

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11:00 Национальный архив Республики Казахстан и Институт государственной истории совместно организуют республиканский круглый стол на тему «Наследие Мустафы Шокая».

В 15:00 - заседание Общественного совета города Астаны.

АЛМАТЫ

В 11:00 в Алматы Менеджмент университете Национальная ассоциация «Денсаулык» проводит пресс-конференцию, посвященной исследованию проблемы курения среди студенческой молодежи Алматы.

В 11:00 в выставочном центре «Атакент» пройдет сессия «Производство и утилизация пластика: перспективы и проблемы отрасли» в рамках 14-ой Международной выставки индустрии пластмасс.



