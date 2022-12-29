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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 декабря

    29 Декабря 2022, 21:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 декабря.

    АСТАНА

    В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об итогах деятельности Министерства энергетики РК за текущий год и планах на 2023 год». Спикер: министр энергетики РК Болат Акчулаков.

    В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об итогах Года детей». Спикеры: вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев, председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова, и.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
    Астана
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