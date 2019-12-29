Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 декабря.

НУР-СУЛТАН





В 09.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.

На повестке – ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2019 год и проект на 2020 год.





В 14.00 на железнодорожном вокзале «Нур-Султан-1» состоится презентация новых вагонов АО «Пассажирские Перевозки».