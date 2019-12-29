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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 декабря
29 Декабря 2019 20:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 декабря.
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НУР-СУЛТАН
В 09.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.
На повестке – ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2019 год и проект на 2020 год.
В 14.00 на железнодорожном вокзале «Нур-Султан-1» состоится презентация новых вагонов АО «Пассажирские Перевозки».
Ключевые слова: Нур-Султан,
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