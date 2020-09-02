Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 в пресс-центре Правительства РК состоится брифинг о мерах по реализации Послания Главы государства. Спикерами выступят заместитель Премьер-Министра РК Е. Тугжанов; министр труда и социальной защиты населения РК Б. Нурымбетов; министр образования и науки РК А. Аймагамбетов;

министр культуры и спорта А. Раимкулова; первый вице-министр здравоохранения М. Шоранов. Брифинг будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz, официальных аккаунтах в социальных сетях и телеканале «Хабар 24».

В пресс-центре акимата города Нур-Султан в 11:00 пройдет брифинг на тему: «Закрытие купального сезона». Спикеры: Сыздыков Бауыржан Мадиевич начальник Департамента по ЧС г. Нур-Султана. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султан в Facebook https://www.facebook.com/nursultanakimat.

В 15:00 в БЦ «Marden» начнется общественная дискуссия «Самозанятые в Казахстане как реальный индикатор развития экономики страны». Ожидается выработка предложений по теме для местных исполнительных органов.

АЛМАТЫ

В 11:00 состоится онлайн-заседание Общественного совета посредством конференции Zoom. Модератор: Жазылбеков Нурлан Абдужапарович. Участники мероприятия: члены ОС, эксперты ОС, актив района из числа: НПО, Совет ветеранов, общество инвалидов, Совет многодетных матерей, комитеты местного сообщества (КМС), молодежи, районных отделов профильных управлений Акимата города и активистов района. Регистрация: https://zoom.us/meeting/register/tJMtc-6hrD0rGtBut0eFvg2HJ-GHzDMW-hGn.