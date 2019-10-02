Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября.

НУР-СУЛТАН

III Съезд травматологов – ортопедов Республики Казахстан с международным участием и VII Евразийский конгресс травматологов-ортопедов состоится в 9:00 в отеле «Radisson Astana».

Международная научно-практическая конференция «Сакральная география Казахстана» пройдет в 10:00 в Национальном музее РК. Организатор - общественное объединение казахстанских краеведов «Туған жер».

В 10:00 в Доме Дружбы - форум первичных профсоюзных организаций столицы «Безопасное предприятие – здоровый работник».

Пресс-тур для представителей средств массовой информации начнется в 10:00 в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

В 11:00 в Мажилисе состоится презентация правительственных поправок в Закон о республиканском бюджете на 2019-2021 годы.

Заседание Объединения юридических лиц «Казахстанский комитет Международного совета музеев» пройдет в 14:30 в Национальном музее Республики Казахстан.

В 15.00 в Библиотеке Первого Президента РК – Елбасы состоится церемония награждения победителей ежегодной литературной эстафеты в социальных сетях «IIІ Абаевские чтения», посвященной творчеству великого казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя и общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и её первого классика Абая Кунанбаева. Литературное состязание проводится библиотекой с 2017 года.

АЛМАТЫ

Международный форум «Инклюзия людей с инвалидностью в общественную жизнь» запланирован на 10:00 в отеле «Inter Сontinental».

Пресс-конференция с участием организаторов вечера бокса и Канатом Исламом пройдет в 10:00 в гостинице Inter Continental Almaty.

В 11:00 в киноцентре «Арман» состоится награждение победителей конкурса плакатов и этикеток «Яблочные истории», инициированный городской общественной инициативой «ALMA –apple».

Пресс-конференция, посвященная первому сезону недели детской моды «Eurasian kids fashion week», начнется в 12:00 в Казахстанском пресс-клубе.

Первый сезон недели детской моды проводится впервые в Казахстане.

В 18:00 в кинотеатре «Кинопарк» (ТРЦ Esentai Mall) пройдет закрытый предпоказ нового биографического фильма об известном боксере Бекзате Саттарханове. Режиссер фильма – Мурат Бидосов, главную роль исполнил Самат Азимкулов.