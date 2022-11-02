Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 ноября.

В 09.00 часов состоится X Съезд НПП «Атамекен». Адрес: пр. Кабанбай батыра 19В.

В 10:00 часов состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10.00 РОО «Центр непартийного наблюдения» проведет круглый стол на тему «Наблюдатель - гарант прозрачности голосования». Адрес пр. Абая., 13, в бизнес-центре «Іскер».

В 11.30 часов в столичном Дворце школьников состоится торжественная церемония награждения победителей Республиканского детского читательского конкурса «Балалар әлемі». Адрес: Дворец школьников, улица Тәуелсіздік 3.

В 12.00 Пресс-конференция Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Тема: «О результатах государственного контроля и требованиях к органам по сертификации» https://www.youtube.com/user/ortcomkz https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 15.00 Экспертная пресс-конференция Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Тема: «О ситуации с ОРВИ и гриппом в Казахстане и мерах профилактики» https://www.youtube.com/user/ortcomkz https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 18:30 Студенческая организация iGEM из Назарбаев Университета в сотрудничестве с Казахским Национальным Университетом Искусств проведет первую в Центральной Азии выставку, посвященную биологическому искусству. Место проведения: Forte Kulanshi Art Space, Достык 8/1.





Фото: depositphotos.com